В «Твенте» ответили, есть ли давление от государства из-за переговоров со «Спартаком»

«Есть ли какое-то давление от голландских властей на клуб? В таких случаях всегда есть дискуссии, без них не может обойтись. Но все нормально.



На трансфер это никак не повлияет? Нет. Нет никаких проблем со стороны правительства. Нет абсолютно ничего такого. Как только клубы достигнут согласия, сделка будет завершена», — приводит слова Стройтера «РБ Спорт».