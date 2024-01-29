Хави планировал объявить об уходе из «Барселоны» в конце февраля

Главный тренер «Барселоны» Хави планировал объявить об уходе из клуба в конце февраля, когда должен был состояться первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи». Об этом сообщает El Chiringuito TV в социальной сети X (ранее Twitter).

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Напомним, о решении испанского специалиста покинуть «Барселону» по завершении сезона-2023/2024 стало известно в минувшие выходные. Хави возглавил «Барселону» 6 ноября 2021 года. За это время 44-летний специалист выиграл с каталонцами два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).

27 января прошёл матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Барселона» и «Вильярреал». «Сине-гранатовые» проиграли «жёлтой субмарине» со счётом 3:5, при этом пропустив два гола в концовке встречи (на 90+9-й и 90+12-й минуте игры). Каталонцы смогли отыграться со счёта 0:2 и вели 3:2, но упустили победу.

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