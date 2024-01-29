В «Севилье» подтвердили интерес к игроку клуба РПЛ

«Матео — хороший игрок. Думаю, что им будут интересоваться многие европейские клубы. Мы следим за ним, как и за всеми футболистами, которые хорошо выступают в Европе. Ничего более. Общались ли мы с «Зенитом»? Думаю, я не был хорошим профессионалом, если бы говорил больше, чем делал», — сказал де Диос.