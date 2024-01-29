Игрока МФК "Синара" дисквалифицировали за употребление наркотиков

Голкипер екатеринбургского мини-футбольного клуба "Синара" Иван Ишков дисквалифицирован на три месяца за употребление наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства.

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В допинг-пробе спортсмена был обнаружен карбокси-тетрагидроканнабинол. Дисквалификация будет отсчитываться с 9 ноября 2023 года и завершится 8 февраля 2024 года.