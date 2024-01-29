Представитель Захаряна высказался о сроках восстановления Арсена после травмы

Геннадий Голубин, представитель российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал о примерных сроках восстановления футболиста после травмы, полученной в рамках матча 22-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано» (0:0). Захарян получил растяжение связок голеностопа левой ноги.

«Захарян восстанавливается, лечится. Может быть, поправится к следующей игре. Пока врачи не называют сроки восстановления», — приводит слова Голубина «РИА Новости Спорт».

Напомним, следующую игру «Реал Сосьедад» проведёт в рамках 23-го тура испанской Ла Лиги и сыграет с «Жироной» 3 февраля. В нынешнем сезоне Арсен Захарян провёл во всех турнирах за «Реал Сосьедад» 24 матча, в которых отметился лишь одной голевой передачей. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 15 млн.