Защитник «Страсбурга» сегодня отправится в расположение «Локомотива»

Защитник «Страсбурга» Жерзино Ньямси, сегодня, в понедельник попрощался с партнерами по команде перед переходом в «Локомотив». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сегодня же защитник вылетит в расположение «Локомотива».