Защитник «Страсбурга» сегодня отправится в расположение «Локомотива»

Защитник «Страсбурга» Ньямси в понедельник отправится в расположение «Локомотива»
Защитник «Страсбурга» Жерзино Ньямси, сегодня, в понедельник попрощался с партнерами по команде перед переходом в «Локомотив». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сегодня же защитник вылетит в расположение «Локомотива».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Локомотив» ведёт переговоры по переходу игрока. Позже в СМИ появилась предполагаемая сумма сделки — € 3,5 млн.
В текущем сезоне французской Лиги 1 27-летний Жерзино Ньямси провёл 13 матчей. Результативными действиями футболист не отметился.
«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 31 очко за 18 матчей.
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