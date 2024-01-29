Защитник «Зенита» Фернандес ответил на вопрос о завершении карьеры

Защитник «Зенита» Марио Фернандес в эфире программы «Громко» рассказал об эмоциях после дебютного гола за петербургскую команду, а также ответил на вопрос о завершении карьеры.

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Фернандес перешел в «Зенит» летом прошлого года. Защитник 21 января в товарищеском матче с самаркандским «Динамо» (5:1) забил первый мяч за «сине бело голубых». В официальных играх на счету Фернандеса нет результативных действий.

— Какие были эмоции после первого гола за «Зенит»?

— Очень рад этому событию, пусть это был товарищеский матч. У меня всегда присутствует желание выкладываться на 100% как в контрольных матчах, так и на тренировках, чтобы максимально помогать в официальных играх. Надеюсь, смогу порадовать болельщиков и после возобновления сезона.

— Похожий гол в ворота сборной Хорватии на чемпионате мира — самый яркий эпизод карьеры?

— Да, голы похожи, тот матч точно самый важный в карьере. С особой теплотой вспоминаю чемпионат мира в России, невероятные эмоции.

— Каково в 33 года чувствовать себя новичком?

— Очень необычные ощущения. Когда 10 лет проводишь в одном клубе, встречаешь новичков как старожил, а тут внезапно сам становишься новичком. Но это нормально, нет проблем.

— Мысли о завершении карьеры в прошлом?

— Для профессионального спортсмена решение закончить карьеру, наверное, самое сложное в жизни. Если и принимать его, то обдуманно. Сейчас я не думаю над этим вопросом, — сказал Фернандес в эфире «Громко» на «Матч ТВ».