«Бавария» отреагировала на слухи о возможном уходе Тухеля в «Барселону»

«Нашего главного тренера Томаса Тухеля в воскресенье во время визита в фан-клуб спросили болельщики о его тренерской карьере и предыдущем опыте работы за границей в «Пари Сен-Жермен» и «Челси», и он, конечно же, дал информацию об этом в разговоре. Он также ответил на общие вопросы болельщиков об Испании как футбольной стране. Он никогда не говорил о Хави Эрнандесе и его преемнике, как это было ложно заявлено впоследствии. Мы больше не будем принимать такие необъективные заявления в адрес нашего тренера, которые всегда исходят из одного угла», — говорится в официальном заявлении мюнхенского клуба.