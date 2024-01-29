ЦСКА стал лучшим клубом в России по версии IFFHS

IFFHS подвёл ежегодную статистику, куда попали 700 команд со всего мира. По итогу ЦСКА занял 385-е место с 55,5 очка, также в этот рейтинг попали «Краснодар» (455-е место и 54 очка), «Зенит» и «Локомотив» (оба – 604-е место и 45 очков). Кроме того, лучшей командой рейтинга стал английский «Манчестер Сити» с 359 очками.