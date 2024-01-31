«Зениту» не удалось выкупить Варелу у «Портимоненсе»

«Зенит» контактировал с португальским «Портимоненсе» и предлагал клубу выкупить 21-летнего полузащитника из Кабо-Верде Хелио Варела, сообщает Diario.

По информации издания, питерский клуб предложил за футболиста 7 миллионов евро, но португальцы не согласились.

Варела выступал только в составе португальских клубов. В системе «Портимоненсе» он находится с июля 2022 года. В нынешнем сезоне местного чемпионата вингер сыграл в 21 матче.

В октябре 2023 года впервые сыграл в составе сборной Кабо-Верде. Всего в национальной команде он провел три матча, не отметившись результативными действиями.

В январе стало известно о трансфере полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит». Также к сине-бело-голубым присоединились бразильцы Нино Мота и Артур Гимараэс. Покинул команду и перешел в «Интернасьонал» Роберт Ренан.

После 18-ти матчей РПЛ «Зенит» занимает 2-е место с 36 очками. На первом идет «Краснодар», который набрал 38 очков. На третьем располагается «Динамо», который набрал 32 очка.