Конкурент Захаряна за место в основе заинтересовал «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести вингера «Реал Сосьедада» и сборной Японии Такефусу Кубо. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, боссы «красных дьяволов» видят в 22-летнем футболисте подходящего кандидата на замену бразильцу Антони. Отмечается, что сам японец счастлив в «Реал Сосьедаде» и не планирует менять команду в ближайшее время.

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Кубо выступает за «Реал Сосьедад» с 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.