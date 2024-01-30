Конте принял предложение «Милана» и возглавит клуб по окончании сезона

Экс-наставник «Интера» и сборной Италии Антонио Конте предстоящим летом может возглавить «Милан». Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Telelombardia.

По информации источника, Конте заменит наставника «Милана» Стефано Пиоли по окончании сезона. Отмечается, что итальянский специалист уже принял условия, предложенные руководством «россонери».

На протяжении тренерской карьеры Конте возглавлял «Челси», «Ювентус», «Интер», «Аталанту», «Сиену», «Бари» и сборную Италии. Последней командой специалиста был «Тоттенхэм». Итальянец покинул лондонский клуб в конце марта прошлого года.