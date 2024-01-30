Трансфер Мойзе Кина в «Атлетико» сорвался из-за проваленного медосмотра

Переход нападающего туринского «Ювентуса» Мойзе Кина в мадридский «Атлетико» сорвался из-за проваленного футболистом медосмотра. Об этом сообщает авторитетный журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, в данный момент стороны пессимистично настроены в отношении завершения сделки. Напомним, ранее сообщалось, что 23-летний футболист уже прошёл медосмотр, сходил на фотосессию и дал интервью клубным СМИ. Кин должен был перейти к «матрасникам» на правах аренды до конца сезона-2023/2024.