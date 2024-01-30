Трансфер Винисиуса в «МЮ» может войти топ-3 дорогих переходов в истории футбола

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор может быть продан в случае перехода в мадридский клуб форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе. Об этом ранее сообщали ряд СМИ. Популярное британское издание Sky Sports обнародовало сумму, которую английский клуб готов заплатить за переход бразильца.

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По данным источника, «МЮ» в случае перехода Винисиуса выплатит «Реалу» £135 млн, что позволило бы стать данному трансферу — третьим по стоимости в истории мирового футбола.

На данный момент самым дорогим переходом является трансфер Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за £222 млн, вторым в списке идёт переход Мбаппе из «Монако» в парижский клуб — сумма сделки тогда составила порядка £163 млн.