«Ростов» объявил о подписании Умара Сако

Умару Сако 27 лет, он выступал за «Арду» с 2022 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость ивуарийского защитника в € 600 тысяч. «Ростов» первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона завершил на 10-м месте в турнирной таблице. Подопечные Валерия Карпина набрали 21 очко после 18 проведённых игр. В следующем матче внутреннего первенства жёлто-синие сыграют с «Крыльями Советов» на домашней арене.