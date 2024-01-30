Мбаппе сообщит ПСЖ решение о своем будущем в клубе в ближайшие дни

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе сообщит руководству парижского клуба решение о своём будущем в ближайшие дни. Об этом сообщает испанское издание AS.

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По информации источника, Мбаппе сильно сомневается в том, что для его карьеры будет лучше всего покинуть «ПСЖ» следующим летом. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Килиана Мбаппе заинтересован мадридский «Реал».