«ПСЖ» до сих пор не делал Мбаппе предложений о продлении контракта

Футбольный клуб «ПСЖ» до сих пор не делал нападающему Килиану Мбаппе предложение о продлении контракта, сообщает испанское издание AS. Действующее соглашение француза с парижским клубом рассчитано до лета 2024 года.

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По информации источника, руководство клуба прежде хочет выяснить, хочет ли Мбаппе быть частью долгосрочного проекта в Париже. Напомним, ранее сообщалось, что Килиан сообщит «ПСЖ» решение о своём будущем в клубе в ближайшие дни.