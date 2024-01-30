Гайич хотел бы сыграть в товарищеском матче сборных России и Сербии

Защитник ЦСКА Милан Гайич заявил «Матч ТВ», что хотел бы получить вызов в сборную Сербии на мартовский товарищеский матч с командой России.

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В декабре прошлого года президент РФС Александр Дюков сообщил о подписании договора о проведении товарищеского матча между странами на территории России. Ожидается, что игра будет организована в марте, точное место проведения не называется. Гайич в текущем сезоне провел 24 матча во всех турнирах, в основном выступая на позиции левого защитника, забил пять мячей и отдал две голевые передачи.

— В марте состоится матч сборных России и Сербии. Сами хотите сыграть?

— У каждого профессионального футболиста есть мечта играть за национальную сборную. Когда был молодым, мечтал только об этом, и в какой то момент мне удалось провести несколько игр в сборной Сербии. Сейчас мне остается только играть за ЦСКА и ждать вызова. Безусловно, рад, что этот матч состоится, было бы здорово принять в нем участие.

— Тренерский штаб не связывался с вами? Все таки вы знакомы еще с 2022 года…

— Нет, сейчас у меня нет никаких сообщений от них.

— Сборная Сербии — первый действительно сильный соперник нашей команды за два года. Без этой международной практики российская команда стала слабее? Раньше мы рассматривали наши сборные как равные. Теперь сербы — безусловный фаворит?