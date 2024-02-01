В «Динамо» Махачкала не исключили уход Бердыева во время зимних сборов

«Он клуб не покинул, а находится на сборе в Турции вместе с командой. Возможен ли его уход? В нашем мире всё может быть, но сейчас он в команде. Сейчас должен быть на тренировке. У нас не бывает так, что тренер ушёл, а клуб не сделал официального заявления. И так просто мы с Курбаном Бекиевичем не расстанемся — это не тот уровень тренера, чтобы с ним так расставаться. Клуб ему признателен за всю работу, которую он сделал. У нас к тренеру в высшей степени уважительное отношение», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.