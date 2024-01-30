«Барселона» понесет существенные финансовые потери в случае неудачного сезона.

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Как сообщает As, в случае непопадания в топ-4 по итогам сезона каталонский клуб недосчитается около 60 млн евро в следующем году. «Блауграна», как правило, планирует бюджет, подразумевая участие в 1/4 финала Лиги чемпионов, за которое предусмотрена выплата в размере 10,6 млн евро. Бонус за выход в плей-офф составляет 9,6 млн евро, за участие в групповом этапе 15,7 млн евро и до 25 млн евро за 8 матчей при новом формате турнира.

Кроме того, если «Барселона» не попадет на Суперкубок Испании, она потеряет как минимум 6 млн евро – напомним, для отбора на турнир «блаугране» необходимо занять 1-е или 2-е место в Ла Лиге.

Кроме того, в случае непопадания на клубный чемпионат мира 2025 года «Барселона» недосчитается как минимум 50 млн евро от ФИФА. На данный момент в рейтинге УЕФА, на основании которого происходит отбор участников, у «Барселоны» 55 очков, а у «Атлетико» – 62 очка. Отмечается, что для попадания на клубный чемпионат мира «блаугране» необходимо пройти в плей-офф Лиги чемпионов на две стадии дальше мадридцев, выиграв каждый из матчей.