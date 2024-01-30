РФС запретил «Локомотиву» регистрировать новых футболистов

— Удовлетворить заявление футболиста Михаила Иванькова в отношении «Локомотива» о признании существенным нарушения трудового договора для целей его расторжения, о взыскании компенсации за расторжение трудового договора частично. Признать наличие уважительных причин при досрочном расторжении трудового договора по инициативе футболиста (по собственному желанию). Обязать «Локомотив» выплатить футболисту компенсацию за досрочное расторжение трудового договора и штраф, предусмотренный пунктом 52 приложения № 3 к регламенту РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов.



Применить к «Локомотиву» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры начнет действовать на следующий день после истечения срока на добровольное исполнение, указанного в настоящем решении, при условии, что настоящее решение не будет исполнено в полном объёме. В удовлетворении оставшейся части требований футболиста Михаила Иванькова в отношении «Локомотива» отказать, — говорится в сообщении.