«Бавария» согласовала досрочный переход Брайана Сарагосы из «Гранады»

Испанский вингер «Гранады» Брайан Сарагоса пополнит ряды «Баварии» уже в это трансферное окно, а не после завершения сезона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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По информации источника, клубы полностью согласовали условия немедленного перехода Сарагосы. «Гранада» получит дополнительные € 3-4 млн за досрочный переход испанского игрока. Уже в четверг 22-летний футболист прилетит в Мюнхен и проведёт тренировку с «Баварией».

Ранее мюнхенский клуб договорился с «Гранадой» о летнем трансфере испанца за € 13 млн, однако сделка была пересмотрена – игрок потребовался немецкому гранду прямо сейчас.