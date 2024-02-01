Карпин оценил вероятность подписания Глушакова в «Ростов»

«Останется ли он в команде? Такая вероятность существует. Но насколько она велика — пока непонятно. То есть по факту он у нас сейчас на просмотре? Грубо говоря — да. Всё будет зависеть от его игры. Так что будем смотреть», — приводит слова Карпина Sport24.