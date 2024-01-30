Хави объяснил, почему решил уйти из «Барселоны» в конце сезона.

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«Думаю, работу недостаточно ценили, и это привело к выгоранию. Таковы мои ощущения. Дело не в том, что я не выдержал давления. Мы переживаем один из самых сложных моментов в истории клуба.