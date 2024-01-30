Известный российский полузащитник Денис Глушаков расторг контракт со «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба костромского клуба. На данный момент следующая команда Глушакова не известна. Ранее сообщалось, что 37-летний футболист может продолжить карьеру в «Ростове».

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«Спартак» благодарит Дениса Глушакова за переданный опыт и дружеские отношения в коллективе, будем следить за дальнейшей карьерой Дениса с интересом», — говорится в сообщении «Спартака».

Глушаков выступал за «Спартак» Кострома с 20 сентября 2023 года. За это время полузащитник провёл за свою команду 577 минут в семи матчах и отметился одним голом. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 300 тыс.