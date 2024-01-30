С «Химок» снят запрет на регистрацию новых футболистов

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил, что с подмосковных «Химок» снят запрет на регистрацию новых футболистов. Клуб исполнил решения, которые были вынесены палатой по разрешению споров сразу в нескольких делах, поэтому теперь препятствий для регистрации новичков у «Химок» нет.