Гвардиола высказался о возможном уходе из «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возможном уходе из клуба. Ранее в СМИ появилась информация, что Гвардиола может возглавить «Барселону» после ухода Хави.
«У меня есть всё, о чем только может мечтать тренер. Как они [футболисты] меня поддерживают. За семь лет у нас сменилось много игроков, но все они невероятно поддерживали меня. Хороший коллектив. У меня есть всё. Я чувствую себя прекрасно. Конечно, однажды всё закончится, но сейчас я об этом не думаю», — приводит слова Гвардиолы официальный аккаунт «Манчестер Сити» в соцсетях.
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