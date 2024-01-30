Гвардиола высказался о возможном уходе из «Манчестер Сити»

«У меня есть всё, о чем только может мечтать тренер. Как они [футболисты] меня поддерживают. За семь лет у нас сменилось много игроков, но все они невероятно поддерживали меня. Хороший коллектив. У меня есть всё. Я чувствую себя прекрасно. Конечно, однажды всё закончится, но сейчас я об этом не думаю», — приводит слова Гвардиолы официальный аккаунт «Манчестер Сити» в соцсетях.