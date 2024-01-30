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Семак недоволен Артуром. «Зенит» подписал бразильца без одобрения главного тренера (Иван Карпов)

Сергей Семак сомневался в необходимости подписания Артура Гимараэса.

Семак недоволен Артуром
© РИА Новости

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, главный тренер «Зенита» не давал согласия на переход бразильца. Кроме того, Семак остался недоволен Артуром после того, как тот присоединился к команде.

Напомним, Артур перешел в «Зенит» из «Палмейрас» в январе за 15+3 млн евро.

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