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Мостовой об Абаскале в рейтинге влиятельных людей российского футбола: «Смеялся минут десять! Человек никогда не играл в футбол – это как меня в топ Министерства сельского хозяйства поставить»

Александр Мостовой не согласен с рейтингом влиятельных людей российского футбола.

Мостовой не согласен с рейтингом влиятельных людей российского футбола
© РИА Новости

«Вчера увидел рейтинг самых влиятельных людей российского футбола, и в этом топе из «Спартака» самым влиятельным признали Абаскаля. Я смеялся минут десять! Ну как такое возможно? Человек даже в футбол никогда не играл, а тут такой абсурд. А где Романцев, Родионов, Дасаев, Мостовой или Федун со своими деньгами? Разве не они самые влиятельные в «Спартаке»?

Наличие Абаскаля в рейтинге самых влиятельных людей российского футбола равносильно тому, если бы меня поставили в топ влиятельных людей Министерства сельского хозяйства. То есть туда, где ты ни хрена ничего не понимаешь. Полнейший абсурд!» – сказал Мостовой.

Напомним, главный тренер «Спартака» занял 16-е место в рейтинге самых влиятельных людей российского футбола.

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