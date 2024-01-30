Мостовой не согласен с рейтингом влиятельных людей российского футбола

«Вчера увидел рейтинг самых влиятельных людей российского футбола, и в этом топе из «Спартака» самым влиятельным признали Абаскаля. Я смеялся минут десять! Ну как такое возможно? Человек даже в футбол никогда не играл, а тут такой абсурд. А где Романцев, Родионов, Дасаев, Мостовой или Федун со своими деньгами? Разве не они самые влиятельные в «Спартаке»?



Наличие Абаскаля в рейтинге самых влиятельных людей российского футбола равносильно тому, если бы меня поставили в топ влиятельных людей Министерства сельского хозяйства. То есть туда, где ты ни хрена ничего не понимаешь. Полнейший абсурд!» – сказал Мостовой.