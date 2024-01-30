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Семак «в ужасе» от состояния Ду Кейроса. «Зенит» запросил за аренду хавбека 500 тыс. евро – «Гремио» это не устроило (Иван Карпов)

В «Зените» недовольны Ду Кейросом.

Семак «в ужасе» от состояния Ду Кейроса
© ФК "Зенит"

По информации инсайдера Ивана Карпова, главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак не «в ужасе» от состояния и уровня бразильского полузащитника.

Отмечается, что этой зимой Ду Кейроса хотел арендовать «Гремио», но бразильский клуб не устроили финансовые запросы «Зенита» – 500 тыс. евро.

Ранее сообщалось, что на Ду Кейроса претендуют еще три команды, в том числе из чемпионата Бразилии.

Бразилец провел 16 матчей за «Зенит», забил 1 гол и получил 2 желтые карточки.

Футбол
Иван Карпов
Сергей Семак
Зенит