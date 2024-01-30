Семак «в ужасе» от состояния Ду Кейроса

В «Зените» недовольны Ду Кейросом.

© ФК "Зенит"

По информации инсайдера Ивана Карпова, главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак не «в ужасе» от состояния и уровня бразильского полузащитника.

Отмечается, что этой зимой Ду Кейроса хотел арендовать «Гремио», но бразильский клуб не устроили финансовые запросы «Зенита» – 500 тыс. евро.

Ранее сообщалось, что на Ду Кейроса претендуют еще три команды, в том числе из чемпионата Бразилии.