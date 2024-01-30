Массимо Каррера заявил о любви к России
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил о любви к России.
Итальянец работал в столичном клубе с 2016 по 2018 год и привел команду к победе в чемпионате и Суперкубке России.
— У меня прекрасные воспоминания о России: от побед на поле до дружбы за его пределами. Я познакомился с красивыми местами, а теплота людей позволила мне почувствовать себя как дома.
— Если чувствуете, что для вас Россия — второй дом, то не было желания получить российское гражданство?
— Я бы с радостью вернулся на работу в Россию! Не нужен паспорт, чтобы доказать любовь к этой стране, и тот факт, что я вернусь туда на работу, подтвердит это, — приводит слова Карреры Sport24.