Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил о любви к России.

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Итальянец работал в столичном клубе с 2016 по 2018 год и привел команду к победе в чемпионате и Суперкубке России.

— У меня прекрасные воспоминания о России: от побед на поле до дружбы за его пределами. Я познакомился с красивыми местами, а теплота людей позволила мне почувствовать себя как дома.

— Если чувствуете, что для вас Россия — второй дом, то не было желания получить российское гражданство?