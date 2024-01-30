Испанский тренер Хави признался в желании уйти из «Барселоны» в начале сезона-2023/2024. Его слова приводит Marca.

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Специалист заявил, что давно принял решение об уходе из команды, так как чувствовал, что его работу не ценят.

«Дело не в том, чтобы выдержать давление. Мы пришли в один из самых сложных моментов. Не думаю, что наша работа когда-нибудь будет оценена по достоинству», — посчитал он.

28 января Хави объявил об уходе из команды по окончании сезона. Он заявил, что обсудил это решение с правлением клуба, так как «Барселоне» нужна смена направления.