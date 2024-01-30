Российские футбольные клубы в 2023 году потратили на покупку игроков € 105 млн

Российские футбольные клубы в 2023 году потратили на трансферы игроков € 105 млн, сообщает сайт Международной федерации футбола ( ФИФА ). За эту сумму российские команды купили 205 футболистов, при этом клубы продали 249 игроков за сумму € 142,7 млн.

В общей сложности клубы во всём мире в 2023 году потратили на трансферы в сумме рекордные € 8,88 млрд. Предыдущий максимальный результат по тратам на трансферы был установлен в 2019 году (€ 6,78 млрд). При этом около 10% от € 8,88 млрд составили крупнейшие 10 трансферов прошедшего года. В 2023 году в покупке игроков приняли участие 1024 клуба, а 1241 клуб продавал футболистов, что также стало новым рекордом.