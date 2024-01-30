В «Локомотиве» прокомментировали запрет на регистрацию новых игроков

«Фактически обеспечительные меры вступят в силу через 26 дней. Всё это время «Локомотив» сможет регистрировать игроков. При этом мы исполним решение, соответственно, до ограничений дело не дойдёт», — приводит сообщение пресс-службы «РИА Новости».