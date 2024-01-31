ЦСКА следит за полузащитником «Фенербахче»

Кахведжи 28 лет, он является воспитанником турецкого клуба «Генчлербирлиги». За «Фенербахче» универсальный полузащитник, способный также сыграть на правом фланге атаки, играет с 2021 года. В нынешнем сезоне турок провёл 32 матча с учётом всех соревнований, забил 12 мячей и сделал девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ирфана в € 9 млн. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.