Неймар неприличным жестом ответил на критику о лишнем весе
Футболист саудовского "Аль-Хиляля" и сборной Бразилии Неймар в ответ на негативную реакцию болельщиков заявил в своем Instagram, что находится в хорошей физической форме.
"Толстый? Я так не думаю. Смиритесь или сойдите с ума. Пошли вы, хейтеры", - сказал Неймар, показав живот и неприличный жест.
Несколько дней назад форвард посетил вечеринку в честь 58-летия легенды бразильского футбола Ромарио. Тогда в соцсетях обратили внимание на физическую форму Неймара, который выглядел изрядно располневшим.
18 октября 2023 года Неймар получил серьезную травму в матче сборной Бразилии против Уругвая (0:2) в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года. Его в слезах унесли на носилках. Форварду диагностировали разрыв крестообразной связки и мениска левого колена. 31-летний нападающий с тех пор не появлялся на поле и продолжает процесс восстановления.
Неймар перешел в "Аль-Хиляль" из французского "Пари Сен-Жермен" летом 2023 года за €90 млн. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду.