«Портимоненсе» отклонил предложение «Краснодара» по центральному защитнику

«Краснодар» хотел выкупить бразильского защитника Педрао у «Портимоненсе», сообщает Diario. За футболиста «быки» предложили 2,5 миллиона евро, однако руководство португальского клуба не согласилось на такие условия.

Источник отметил, что игроком также интересовался московский ЦСКА, который предлагал на него 3 миллиона евро.

Педрао 26 лет. Он подписал соглашение с «Портимоненсе» в июле 2021 года. В команду он перешел из бразильского «Палмейраса» на правах аренды. Через полгода португальцы выкупили защитника за 800 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Педрао сыграл в 19 матчах, в которых отметился двумя голами. Портал Transfermakt оценивает футболиста в 1,5 миллиона евро.

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«Краснодар» в зимнее трансферное окно подписал несколько футболистов. К команде присоединились колумбиец Кевин Кастаньо, защитники Станислав Пузанов и Владимир Ярлыков, а также вратарь Даниил Голиков.