Жительница Венгрии требует от Неймара пройти тест на отцовство

Гражданка Венгрии Габриэлла Гаспар потребовала от бразильского нападающего «Аль-Хиляля» Неймара пройти тест на отцовство, сообщает Terra.

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По информации источника, футболист встретился с девушкой в Боливии 9 лет назад, когда его команда участвовала в товарищеском матче. Гаспар заявила, что в этот период и забеременела от Неймара. Она подала иск в гражданский суд Сан-Паулу.

Отмечается, что гражданка Венгрии требует, чтобы в свидетельстве о рождении ее дочери было указано имя Неймара. Она также требует от футболиста выплату алиментов в размере 30 тысяч евро.

Как сообщил адвокат Гаспар, такая сумма обоснована, поскольку девушка сама в течение девяти лет покрывала расходы на ребенка.

Неймару 31 год. Он присоединился к саудовской команде в 2023 году, перейдя из «Пари Сен-Жермена», в котором выступал с 2017 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Неймар сыграл в 5 матчах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Из-за травмы, которую футболист получил в матче в составе сборной Бразилии, он не выходит на поле с середины октября. Неймар повредил переднюю крестообразную связку правого колена и порвал мениск.

В 2019 году Неймара обвинили в насилии. Как заявила жертва, имя которой не раскрывалось в СМИ, инцидент произошел в одном из парижских отелей. Она заявила, что футболист находился в состоянии алкогольного опьянения.