Фейковый аккаунт Хаби Алонсо собирает деньги на авиабилет до Ливерпуля

Фейковый аккаунт главного тренера леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо в соцсетях собирает деньги на авиабилет до Ливерпуля. Об этом сообщает Fanatik в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Алонсо называют одним из главных кандидатов на замену Юргену Клоппу, который ранее в январе объявил об уходе из мерсисайдского клуба по завершении нынешнего сезона. Хаби провёл пять лет на «Энфилде» в качестве игрока. Вместе с «красными» испанец выиграл Лигу чемпионов и Кубок Англии.