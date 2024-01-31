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Президент «Флуминенсе» подтвердил, что российские клубы интересовались Джоном Ариасом

Президент бразильского клуба «Флуминенсе» Марио Бетанкур подтвердил, что неназванные российские клубы проявляли интерес к футболисту команды Джону Ариасу.

Президент «Флуминенсе» подтвердил, что российские клубы интересовались Ариасом
© globallookpress.com

«Это правда, предложения были. Джон не хотел уходить. Кроме того, предложенная цена нас не устраивала. Если бы он сказал, что хочет уйти, мы бы попробовали уговорить его остаться», — приводит слова Бетанкура издание AS.

Ариасу 26 лет, он выступает на позиции крайнего нападающего. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость бразильского футболиста в € 10 млн. Действующий контракт Джона с «Флуминенсе» рассчитан до конца августа 2026 года. В сезоне-2023 нападающий провёл 29 матчей в чемпионате Бразилии, забил семь голов и сделал семь результативных передач.

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