Стал известен состав «Локомотива» на контрольный матч с «Уралом»

В контрольном матче встретятся московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Команды будут играть на стадионе «Абу-Даби Крикет» в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча пройдёт в формате из четырёх таймов по 30 минут. Начало игры — в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.