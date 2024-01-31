Юран назвал самый интересный матч, на котором ему удалось присутствовать

«Самый интересный матч, на котором мне удалось присутствовать? Даже взять игру в Кубке России со «Спартаком» (5:4). Суперматч, кто бы сказал, что он будет развиваться в таком русле. В первом тайме проигрывали 1:3, потом выигрывали. Всё-таки, «Спартак», хоть с ним и можно играть, но если вот так брать (показывает весы. — Прим. «Чемпионата»), пожалуй, всё закономерно.



Один из самых интересных матчей, что вспомнил навскидку», — сказал Юран в интервью клубной пресс-службе.