В Болгарии рассказали, почему местный футбол отстает от чемпионата России

— Болгарский футбол сильно отстает от уровня чемпионата России. Причин здесь много: слишком много иностранцев в командах, большая часть игроков из Африки, в команде минимум два три болгарина. При таком развитии у болгарского футбола нет будущего, потому что, как я уже говорил, дело в иностранцах. Да и к тому же инфраструктура очень плохая, стадионов и баз нет.



Тут у нас есть как минимум два три стадиона самого высокого уровня. Это национальный стадион «Васил Левски», арена «Уэвефарма», что в Лудогорце, и тот, что у «Ботева» Пловдив — «Христо Ботев». Школы у нас плохо работают, юниоров нет, на них ставку делала только «Славия», и она выпустила больше всего игроков за границу. Болгария не квалифицировалась на чемпионаты Европы и мира с 2004 года. Здесь слишком много проблем, — цитирует Петкова «РБ Спорт».