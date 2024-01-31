«Порту» отказался продавать Вендела Силву в ЦСКА

«Порту» ответил отказом на предложение московского ЦСКА о приобретении нападающего Вендела Силвы в размере € 2,5 млн. Об этом сообщает World of Football в социальной сети X (ранее Twitter) со ссылкой на издание A Bola.

Вендел выступает за вторую команду «Порту» во втором португальском дивизионе. В нынешнем сезоне он забил 12 голов и является вторым лучшим бомбардиром внутреннего первенства. Кроме того, на счету 23-летнего бразильца восемь результативных передач.