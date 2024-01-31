Фернандес не учит русский язык в «Зените»

«Пока все сводится к тому, что если я слышу в тренировочном процессе какие-то новые для себя слова, выражения или фразы, стараюсь запомнить, как и когда их лучше использовать. Но активного изучения, если честно, нет», – приводит слова Фернандеса «Матч ТВ».