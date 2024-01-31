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Фернандес не учит русский язык в «Зените»

Защитник «Зенита» Марио Фернандес высказался о своем уровне русского языка.

Фернандес не учит русский язык в «Зените»
© РИА Новости

«Пока все сводится к тому, что если я слышу в тренировочном процессе какие-то новые для себя слова, выражения или фразы, стараюсь запомнить, как и когда их лучше использовать. Но активного изучения, если честно, нет», – приводит слова Фернандеса «Матч ТВ».

«Зенит» летом пополнил бывший футболист ЦСКА Марио Фернандес. После трансфера сторона армейцев убрала граффити со стадиона с изображением Фернандеса. Между ЦСКА и сине-дело-голубым клубом Фернандес выступал в Бразилии.

После 18 туров «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 36 очками. Лидирует «Краснодар» с 38 очками.

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