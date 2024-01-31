Выяснилось, когда Хави вернется к тренерской работе после ухода из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави, сообщивший на минувшей неделе о решении покинуть занимаемую им должность по окончании нынешнего сезона, планирует взять годичный перерыв от данной деятельности, после чего снова возглавить один из европейских клубов. Об этом сообщает AS.

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По информации источника, летом 2025 года, после годичного перерыва, который он планирует провести уделяя время своей семье, Хави вновь начнёт рассматривать предложения о работе. Подчёркивается, что основным приоритетом испанского специалиста для продолжения карьеры является английская Премьер-лига. Однако Хави готов рассмотреть предложения от итальянских и немецких клубов.

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