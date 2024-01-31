В ЦСКА прокомментировали информацию, что Чалов не хочет продлевать контракт

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о том, что нападающий Фёдор Чалов пока не хочет продлевать контракт с клубом. Сообщалось, что армейцы сделали Чалову предложение, но игрок на него не отвечает по двум причинам: он ждёт предложение из Европы и не считает зарплату €1,5 млн в год привлекательным вариантом для себя. В ЦСКА подтвердили, что ждут ответа от Чалова, но подчеркнули, что сумма, фигурирующая в СМИ, не соответствует действительности.