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Голкипер Ботнарь вернулся в «Торпедо»

Вратарь Виталий Ботнарь перешел из «Пари НН» в московское «Торпедо», сообщается на сайте нижегородского клуба.

Вратарь Ботнарь вернулся в «Торпедо»
© Матч ТВ

Соглашение с 22 летним футболистом рассчитано на полтора года с опцией продления еще на год. Ботнарь играл за автозаводцев с 2020 по 2023 год, после чего перешел в «Пари НН».

— Замечательный, добрый, старательный человек и отличный профессионал. Но для дальнейшего роста нужно больше игровой практики уже сейчас. Искренне желаю Виталию успешного продолжения карьеры. Остаемся друзьями, — написал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик Гусейнов в Telegram канале.

Ботнарь провел за нижегородскую команду четыре матча в Кубке России.

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