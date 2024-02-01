Вратарь Ботнарь вернулся в «Торпедо»

Вратарь Виталий Ботнарь перешел из «Пари НН» в московское «Торпедо», сообщается на сайте нижегородского клуба.
Соглашение с 22 летним футболистом рассчитано на полтора года с опцией продления еще на год. Ботнарь играл за автозаводцев с 2020 по 2023 год, после чего перешел в «Пари НН».
— Замечательный, добрый, старательный человек и отличный профессионал. Но для дальнейшего роста нужно больше игровой практики уже сейчас. Искренне желаю Виталию успешного продолжения карьеры. Остаемся друзьями, — написал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик Гусейнов в Telegram канале.
Ботнарь провел за нижегородскую команду четыре матча в Кубке России.