Роналду не сыграет с Месси в матче между «Аль-Насром» и «Интер Майами»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не примет участия в товарищеском матче между саудовским клубом и «Интер Майами», за который выступает аргентинский форвард Лионель Месси, сообщает Goal.

© РИА Новости

По информации источника, Роналду не сыграет в товарищеском матче из-за травмы. «Аль-Наср» не готов рисковать здоровьем 38-летнего футболиста и не будет выпускать его на поле. Напомним, встреча между командами состоится в четверг, 1 февраля. Начало игры в 21:00 мск.

Роналду перешёл в «Аль-Наср» в конце 2022 года. В текущем сезоне португалец принял участие в 25 играх о всех турнирах, в которых отметился 24 голами и 11 результативными передачами.