Моуринью готов вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Португальский тренер Жозе Моуринью может снова возглавить «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает источник Daily Mail, приближённый к португальцу. хочет поработать в английской клубе при новом владельце — Джиме Рэтклиффе.

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«Амбиции Моуринью – вернуться в «Манчестер Юнайтед». У Жозе остались незавершённые дела после того, как всё закончилось в прошлый раз. Он поставил перед собой цель вернуться», – приводит слова одного из друзей Моуринью Daily Mail.

Напомним, Моуринью сотрудничал с «красными дьяволами» с 2016 по 2018 год. За этот период наставник привёл манкунианцев к победе в Лиге Европы, Кубке английской лиги и Суперкубке Англии.